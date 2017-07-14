Гражданин РФ Юрий Мартышев, который был выдан властями Латвии США, не признал свою вину в ходе рассмотрения дела по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Россиянину вменяют четыре состава преступления — речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

При этом посольство РФ в США рассматривает арест Юрия Мартышева как случай похищения российского гражданина властями Соединенных Штатов, который нарушает действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.