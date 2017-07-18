С 1 января 2017 года все органы влас­ти должны предоставлять гражданам 30-процентную скидку на платные услуги, в случае если они оказаны через официальный портал госуслуг. Но 15 министерств и ведомств до сих пор не дают такой дисконт. Правительственная подкомиссия по использованию ИТ при предоставлении госуслуг 13 июля поручила этим госорганам исправить ситуацию (материалы заседания есть у «Известий»).

Для увеличения популярности портала госуслуг в Налоговый кодекс были внесены поправки. С начала 2017 года по конец 2018 года все ведомства должны предоставлять гражданам 30% скидку при оплате сервисов, заказанных через сайт gosuslugi.ru. Однако такую скидку всё еще не дали гражданам Минкультуры, Минсельхоз, Минюст, Росреестр, Роспатент, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Ростехнадзор, ФТС, Росавиации, Росморречфлот, Росстандарт, Росимущество и Росавтодор. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минкомсвязи.

— Действительно, для госуслуг от части ведомств оплата со скидкой на Единый портал госуслуг не выведена, — заявили в пресс-службе Минкомсвязи. — Протоколом подкомиссии от 13 июля 2017 года ведомствам дано поручение принять меры для исправления ситуации.

Скидка в 30% довольно существенна. Например, госпошлина за загранпаспорт обойдется в 2 тыс. 450 рублей вместо 3 тыс. 500 рублей, а замена утерянного или испорченного паспорта будет стоить 1 тыс. 50 рублей вместо 1 тыс. 500 рублей.

В пресс-службе Росреестра сообщили, уже в нынешнем году это ведомство планирует начать предоставлять услуги через единый портал.

— Сейчас услуги Росреестра можно получить в электронном виде на официальном сайте ведомства www.rosreestr.ru, — заявили в пресс-службе Росреестра. — С физлиц при государственной регистрации прав взимается пошлина с понижающим коэффициентом 0,7. При предоставлении услуги государственного кадастрового учета пошлина не взимается.

Если не выполняются важные государственные задачи, нужно наказывать ответственных исполнителей в ведомствах, считает глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

— Сейчас многое делается для популяризации портала госуслуг. Если граждане увидят, что нужные им услуги там не оказываются, они могут перестать пользоваться ресурсом, — добавил Сергей Гребенников.

Глава компании «СайтСофт» Антон Добвня отметил, что перевод госуслуг в электронный вид — это сложная комплексная задача. В ее решении будет задействовано не только само профильное ведомство. Нужно внести изменения в административный регламент госуслуги, согласовать их с Минэкономразвития и Минкомсвязи, затем издать приказ об изменениях и зарегистрировать его в Минюсте.

— Не все ведомства одинаково готовы переводить свои услуги в электронный вид. Это обусловлено и разным количеством оказываемых услуг, и состоянием ИТ-инфраструктуры — у кого-то она развитая, у кого-то практически отсутствует. А также — квалификацией ответственных за информатизацию сотрудников, — отметил Антон Добвня.

Однако согласно постановлению правительства России от 26 марта 2016 г. №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» все федеральные органы исполнительной власти должны были решить эту задачу к 1 июля 2017 года, органы власти субъектов федерации — к 31 декабря 2018 года.

Согласно указу президента России от 7 мая 2012 года, к 2018 году доля граждан, использующих электронные госуслуги, должна составлять 70%. К концу 2016 года этот показатель составил 51,3%. Ежемесячная посещаемость портала gosuslugi.ru в 2016 году достигла 33,5 млн человек. За прошедший год пользователи через него заказали 380 млн услуг на общую сумму 7,9 млрд рублей — это почти в три раза превысило объем платежей 2015 года.

Комментариев от Минкультуры, Минсельхоза, Минюста, Роспатента, Росздравнадзора, Росприроднадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора, ФТС, Росавиации, Росморречфлота, Росстандарта, Росимущества и Росавтодора не поступало.