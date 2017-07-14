Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча за Суперкубок России
Московский футбольный клуб «Спартак» является фаворитом матча со столичным «Локомотивом» за Суперкубок России. Об этом свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.
Коэффициент на успех красно-белых в основное время — 2.10, на выигрыш «Локомотива» — 3.30, на ничью — 3.20.
Игра начнется в пятницу, 14 июля, в 21.30 мск.
Встречи за Суперкубок проходят в РФ с 2003 года — за победу борются действующий чемпион РФПЛ (в этом году — «Спартак») и обладатель Кубка страны (в этом году — «Локомотив»).
«Спартак» ни разу не выигрывал Суперкубок, хотя боролся за него трижды. «Локомотив» становился обладателем трофея два раза.
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