Московский футбольный клуб «Спартак» является фаворитом матча со столичным «Локомотивом» за Суперкубок России. Об этом свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на успех красно-белых в основное время — 2.10, на выигрыш «Локомотива» — 3.30, на ничью — 3.20.

Игра начнется в пятницу, 14 июля, в 21.30 мск.

Встречи за Суперкубок проходят в РФ с 2003 года — за победу борются действующий чемпион РФПЛ (в этом году — «Спартак») и обладатель Кубка страны (в этом году — «Локомотив»).

«Спартак» ни разу не выигрывал Суперкубок, хотя боролся за него трижды. «Локомотив» становился обладателем трофея два раза.

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