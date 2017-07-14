В Йошкар-Оле для всех видов транспорта будет закрыта улица Чехова. Ремонтные работы тепловой сети будут вестись до 28 июля на участке от ул. Эшпая до ул. Осипенко. Из-за прокладки кабельной линии будет ограничено движение по ул. Анциферова от ул. Дружбы до ул. Подольских Курсантов 17 июля с 8 до 17 часов. На следующий день кабель будут прокладывать по улице Молодежной у дома № 13 в селе Семеновка, пишет ИА «МариМедиа».

С целью производства работ по ремонту дорожного покрытия будет ограничено движение всех видов транспорта в местах производства работ по Сернурскому тракту, на участке от АЗС до ул. К. Либкнехта. Аналогичные затруднения передвижения возникнут по ул. Дружбы, на участке от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова. Обе дороги находятся в катастрофическом состоянии и граждане много раз обращались с просьбой привести покрытия в порядок.

Отрезок Сернурского тракта длиной около 1 км восстанавливает ООО «Волгаспецстрой». Сумма контракта — чуть более 9 млн рублей. Участок улицы Дружбы будет ремонтировать ООО «Строй-Снаб 12». Контракт стоимостью 15,8 млн рублей предусматривает благоустройство газонов и обочин.