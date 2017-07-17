Партнер проекта

Следите за новостями проекта и выиграйте билеты в Большой Московский цирк на новое шоу под названием «ЦиркUS 2.0». Розыгрыш проводится в официальной группе «Известий» в социальной сети «ВКонтакте». Первый и последний правильно ответившие на вопрос участники конкурса получат по два билета!

Всемирно известный коллектив Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных представляет грандиозное цирковое шоу XXI века.

Творческий коллектив цирка предлагает окунуться в совершенно новую реальность под названием «ЦиркUS 2.0», где границы человеческих возможностей расширены при помощи новейших технологий. Это новая VERсия циркового мастерства, где всё лучшее, чего добились экстра-профессионалы своего дела за годы успешной работы, стало ещё лучше, ещё совершеннее.

Подробнее о правилах участия можно прочесть здесь.