Российский МИД и посольство РФ в Турции отслеживают развитие ситуации с задержанной в стране российской семьей. Об этом заявила в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, посольство занимается этим вопросом очень активно. Захарова добавила, что как только у диппредставительства будет появляться новая информация, ее будут комментировать.

«Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю», — цитирует заявление Захаровой телеканал «Звезда».

Напомним, в пятницу ранее телеканал RT сообщил, что Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари из Саратовской области были задержаны в Турции с поддельными документами при попытке пересечь турецко-сирийскую границу и отправлены в миграционную тюрьму в городе Антакья.

Исполняющий обязанности пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил ранее, что диппредставительство обратилось к властям Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее гражданский муж и дети на территории страны. А в случае положительного ответа, если будет принято решение о депортации семьи, отправить их в Россию.

Бывший муж Светланы Ухановой Сергей прибыл в Турцию, где ему удалось встретиться со своей дочерью Лизой в департационном центре города Антакья. Ребенок, на которого мужчина имеет равные права со своей бывшей супругой, может быть передан на попечение родному отцу.