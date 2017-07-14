В центре Ульяновска, на улице Железной Дивизии, разобран «Дом купчихи А.Ф.Тельновой», построенный в 1860 году. По этому факту направлено заявление в полицию.

Раньше в историческом здании располагалась столовая. Теперь площадка завалена строительным мусором, пишет 1ul.ru. А на соседнем участке идет строительство гостиницы. По одной из версий, дом снесли, чтобы организовать парковку. Предстоит установить собственника демонтированной постройки. Затем материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности.

Ранее было снесено старинное здание на соседней улице Льва Толстого. На территории музея-заповедника им. Ленина «незаметно» от контролирующих органов появился трехэтажный современный дом.