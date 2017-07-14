Мужчина, напавший с ножом на туристов в отеле египетского города Хургада, попал на территорию со стороны моря. Об этом рассказал представитель пресс-центра МВД Египта, сообщают местные СМИ.

В полиции уточнили, что нападавший «напал с ножом на нескольких женщин разных национальностей», ранения разной степени тяжести получили шесть человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их гражданство устанавливается.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Хургаде два туриста, граждане Украины, были убиты. В генконсульстве России в Хургаде уточнили, что при нападении пострадала гражданка РФ, угрозы ее жизни нет.