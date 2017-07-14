Власти назвали самую загруженную и свободную улицы Москвы
Щелковское шоссе, где в настоящее время идет реконструкция, можно считать самой загруженной улицей в столице. Такое мнение выразил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
Кутузовский проспект же, напротив, считается в первом полугодии самой свободной улицей, сообщает телеканал «360».
Глава ЦОДД рассказал также, что самым забитым является Восточный административный округ Москвы, а меньше всего пробок в Западном округе столицы.
В текущем году апрель стал самым загруженным месяцем для столичных дорог, а январь — самым свободным.
Ежедневно по улицам Москвы передвигается 3,6 млн автомобилей, отметил Юрьев. При этом миллион транспортных средств приезжает в столицу из-за пределов МКАД, подчеркнул чиновник.