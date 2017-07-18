Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создает уникальный научно-технический центр — «Технопарк ОАК». На его площадке будут объединены научно-исследовательские и образовательные учреждения, технические и конгрессно-выставочные площади. Структура соберет в одном месте весь потенциал авиастроительной отрасли в области разработки боевых и гражданских самолетов. По мнению экспертов, технопарк позволит не только объединить интеллектуальный потенциал ОАК в одном месте, но и сократит расходы на содержание многочисленных площадок корпорации, разбросанных не только по всей Москве, но и России.

Центр построят в районе 1-го Боткинского проезда Москвы на месте опытного производства ОАО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ». Это более 50 га земли в столице между Беговой улицей и Ленинградским проспектом — в центре легендарного авиационного треугольника: Ходынского поля (первого аэродрома города) и находящихся рядом ОКБ «Сухого» и КБ «Яковлева». Последнее сейчас входит в состав самолетостроительной корпорации «Иркут».

Как рассказали «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации, проект технопарка ОАК сейчас находится в проработке.

— Стратегия развития корпорации предусматривает оптимизацию производственных площадей и переход на новую индустриальную модель ведения бизнеса, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ОАК. — Она касается как модернизации производства, так и оптимизации имеющихся у нас площадей. Мы будем уменьшать свои активы. В том числе и в Москве.

В настоящее время ОАК создает в своей структуре ряд подразделений — дивизионов в области боевой, транспортной и гражданской авиации. Они объединили под общим руководством профильные КБ. Технопарк позволит сконцентрировать их еще и на одной территории, сэкономить на содержании высвободившихся площадей.

Авиационный эксперт, редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что оптимизация активов ОАК — насущная необходимость.

— В настоящее время корпорация имеет очень разрозненную структуру и инфраструктуру, — рассказал эксперт. — У нее банально нет единой вертикали управления. Образно говоря, это даже не осьминог с одной головой и множеством щупалец, а множество щупалец и голов, никак не связанных с собой. Объединенные в ОАК авиастроительные предприятия лишь формально выглядят единым организмом. По факту это конкуренты друг для друга, действуют исключительно в собственных интересах. Создание технопарка решит проблему реального, а не формального объединения, будет создана вертикально интегрированная структура с общим планированием и стратегией развития.

Опытное конструкторское бюро МиГ или ОКБ-155 Артема Микояна и Михаила Гуревича было создано в 1939 году путем вычленения из состава первого авиазавода Москвы имени Авиахима особого самостоятельного конструкторского отдела (ОКО). Он должен был заняться проектированием и строительством первого скоростного советского истребителя И-200. Артем Микоян был назначен начальником ОКО. За два года до этого он окончил академию Жуковского и не имел за плечами абсолютно никакого самостоятельного опыта проектировки самолетов. Поэтому в помощь ему был направлен опытный конструктор Михаил Гуревич, который до этого работал в конструкторском бюро Николая Поликарпова, откуда впоследствии был набран и основной конструкторский состав нового КБ.

В настоящее время РСК МиГ имеет еще несколько производственных площадок. Самая большая из них находится на территории Московской области в Луховицах. Это современный авиационный завод, на базе которого строятся все последние модели истребителей марки МиГ-29, МиГ-29К/КУБР (корабельные версии), а также будет начато производство перспективного легкого истребителя МиГ-35. Сейчас эта машина проходит этап летных испытаний и, как ожидается, будет включена в план закупок новой программы вооружения на период с 2018 по 2025 годы.