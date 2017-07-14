Полиция Махачкалы задержала за кражу жителя Рязани, который заявил, что был в трудовом рабстве. Якобы 38-летний Игорь Клюшин полгода работал на одном из кирпичных заводов в Дагестане.

Выяснилось, что мужчина не раз отбывал срок. В Рязани он был объявлен в розыск. Возвращение его домой возможно только под конвоем, сообщает РИА «7 новостей».

Судя по рассказу супруги задержанного, накануне он позвонил ей из Махачкалы. Шесть месяцев мужчина провел на заводе стройматериалов, где его плохо кормили и заставляли работать по 12 часов в день. Ему и двум его приятелям все же удалось совершить побег.

В ближайшее время следователи должны установить – что правда, а что вымысел в истории похищения задержанного. Не исключено, что Клюшин выдумал легенду про плен, чтобы избежать наказания.