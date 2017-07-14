Государственная дума сделала перерыв в ходе пленарного заседания из-за протекшей во время ливня крыши. Об этом сообщила депутат ГД Ирина Яровая.

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке, крыша течет, ну что я могу сказать... Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет», — приводит ее слова «Газета.ру».

Перерыв длился 10 минут, после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вернуться к работе, пишет издание.