Гражданка РФ пострадала при нападении неизвестного с ножом в одном из отелей в Хургаде, сообщили в генконсульстве России в египетском городе.

«По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений», — приводит «Интерфакс» сообщение дипведомства.

Представитель консульства пояснил, что жизни россиянки сейчас ничего не угрожает, она находится под присмотром врачей.

Ранее стало известно, что неизвестный проник в туристический комплекс и напал с ножом на находившихся на его территории людей. В результате погибли два человека, еще шесть иностранцев пострадали.