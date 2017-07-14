Купальный сезон в Москве может начаться в середине следующей недели, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 14 июля.

По его словам, температура воды у Звенигорода — 19 градусов. Вильфанд отметил, что при такой температуре воды можно купаться, передает ТАСС. «Через три дня 19 градусов будет и в Москве», — добавил он.

Аномально холодная для лета погода установилась в Москве с начала сезона. Купальный сезон отложен на полтора месяца.