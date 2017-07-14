На стенах храма Сретения Господня в Вятском Посаде появились трещины. Они проходят по всему периметру здания.

Как отмечает InfoOrel.ru, собор был открыт 9 июня этого года.

Специалисты, мнение которых, в свою очередь, приводит ресурс «Гражданский форум», объясняют появление большого количества трещин деформацией фундамента.

Проектировщики могли не учесть нужной степени несущей способности грунта и природных процессов, таких как неравномерные осадки и возникновение плывунов.

Напомним, храм Сретения Господня входит в Православный комплекс, недавно отстроенный в Вятском Посаде.

Ранее «Известия» писали, что собор был построен по крестово-купольной системе. У него семь куполов. Вес самого большого — 13 т, а в диаметре он около 10 м.

Также на территории комплекса расположены православная гимназия, келейный корпус, трапезная, купель, иконная лавка, школа ремесел, детский городок и даже спортивная площадка.