Бесплатные консультации по правовым вопросам покупок через интернет будут организованы в Ростове для потребителей. Нововведение связано с возросшей популярностью приобретения товаров таким способом.

Как передает RostovGazeta, жители смогут задать вопросы, регулирующие права интернет-коммерции, а также обмен и возврат предметов, полученных дистанционно. В целом, по данным департамента потребительского рынка, покупатели Ростова-на-Дону стали делать меньше спонтанных покупок и принимать решения более тщательно, предварительно изучая рынок и отзывы.