В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство о разделении «Евросети». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в Telegram со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

«В ФАС России поступило ходатайство о приобретении прав в отношении «Евросеть-Ритейл», — говорится в сообщении.

Его рассмотрят в течение месяца.

Комментарии по сделке появятся после рассмотрения ходатайства.

Ранее «МегаФон» сообщил, что отравил ходатайство по сделке в ФАС.

12 июля стало известно, что «МегаФон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Евросети».