Компания Apple может перенести поставки новых моделей iPhone 8 из-за технических неполадок. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на аналитиков Bank of America Merrill Lynch Вамси Мохан и Стефана Паскаля.

Эксперты полагают, что компания столкнулась с трудностями, связанными с разработкой датчика отпечатков пальцев, которым должны быть снабжены новые модели смартфона. Таким образом, американская корпорация либо перенесет дату начала поставок, либо начнет продавать смартфоны без этой функции, что может негативно отразиться на финансовых показателях Apple в IV квартале.

Ранее старт поставок был намечен на сентябрь 2017 года, однако сроки могут быть перенесены на 22 сентября, 29 сентября или на октябрь, сообщает «Федеральное агенство новостей».