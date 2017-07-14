Старшая дочь россиянки Светланы Ухановой, задержанной ранее в Турции с двумя детьми и гражданским мужем, может быть передана на попечение родному отцу. Об этом сообщили в пятницу в администрации Марксовского района Саратовской области, где мужчина проживает.

Мужчина имеет равные с бывшей супругой права на дочь, отметили в администрации города Маркс. «Сейчас он также находится в Турции, пытается разобраться в сложившейся ситуации», — цитирует ТАСС сообщение городских властей. Там добавили, что документы, которые подтверждают его права на опеку, уже выписаны.

Сергею удалось встретиться со своей дочерью Лизой в департационном центре города Антакья в Турции, передает RT. Кому будет передан под опеку ребенок, пока неизвестно.

Напомним, информация о том, что в Турции задержана гражданка России, предположительно намеревавшаяся выехать в Сирию с двумя детьми и гражданским мужем, ранее появилась в СМИ.

Женщину с семьей задержали при попытке пересечь турецко-сирийскую границу по поддельным документам. Сотрудники турецкой полиции отправили всех задержанных в миграционную тюрьму в городе Антакья.

Младший ребенок Светланы Ухановой рожден от второго брака с Евгением Кочаари, по предварительной информации, задержанным вместе с женщиной.

Вопрос о перевозке детей в Россию решается. Российское посольство в Турции направило обращение местным властям с просьбой предоставить информацию о задержанных и в случае, если будет принято решение о депортации, отправить их в Россию. Об этом сообщила ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.