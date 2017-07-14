Весь мир на ладони
Аннапурна, Непал. На Аннапурне побывало всего 157 человек, еще около 60 погибли, не дойдя до вершины. Несмотря на то что в 1950-м эта вершина стала первым восьмитысячником, покоренным человеком, она до сих пор остается самой опасной для восхождений
Чогори, также известная как K2, является второй по высоте вершиной в мире и самым северным восьмитысячником в мире. Из-за сложности восхождения на нее Чогори также называют Жестокая гора
Эверест, также известный как Джомолунгма и Сагарматха, является высочайшей горной вершиной в мире. Его высота составляет 8,8 тыс. м над уровнем моря, а на вершине постоянно дуют ледяные ветра, скорость которых достигает 200 км/ч. Самым крутым склоном горы является южный
Гору Нанга-Парбат, расположенную в Пакистане, окрестили Поедателем людей. Впервые ее удалось покорить лишь в 1953 году, а множество следующих попыток заканчивались трагедиями. Часть подъема на нее состоит из отвесных стен, длина одной из который составляет почти 5 км. Нанга-Парбат никогда не покорялась зимой
Непальская вершина Канченджанга является третьим по высоте восьмитысячником мира и одной из любимых гор философа, живописца, востоковеда Николая Рериха. Долгое время она считалась самой высокой в мире — попытки покорить ее начались в 1905 году, а первая успешная экспедиция состоялась лишь в 1955-м
Северную часть находящейся в Бернских Альпах горы Эйгер часто называют Северной стеной — она полностью состоит из сглаженных лавинами отвесных плит, а из-за особенностей расположения эта часть Эйгера почти не освещается солнцем, оставаясь темной и холодной даже в летнее время. Первое восхождение на нее было совершено еще в 1858 году
Маттерхорн, расположенный на границе швейцарских и итальянских Альп, является одной из самых узнаваемых вершин в мире из-за своей заостренной формы. Однако именно из-за крутизны склонов Маттерхорн был покорен значительно позже других альпийских вершин. Из первой успешной экспедиции, совершенной в июле 1865 года, вернулись только трое из семи участников
Массив Винсон в Антарктиде был обнаружен только в 1957 году благодаря работе пилотов. Самая высокая точка массива, пик Винсон, вошел в список «Семь вершин» — перечень самых высоких гор, расположенных в шести частях света
Баннтха-Бракк — наивысшая точка хребта Панмах-Музтаг в Каракоруме. Эта изрезанная скалами вершина считается одной из самых сложных для покорения в мире. Первое удачное восхождение на нее состоялось в 1977 году, а следующее — лишь спустя 24 года, в 2001-м
Фитц Рой, Аргентина/Чили