Аннапурна, Непал. На Аннапурне побывало всего 157 человек, еще около 60 погибли, не дойдя до вершины. Несмотря на то что в 1950-м эта вершина стала первым восьмитысячником, покоренным человеком, она до сих пор остается самой опасной для восхождений