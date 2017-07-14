Уровень Волги в Ярославле вновь вышел на максимальные значения, характеризуемые как неблагоприятное метеорологическое явление, — 101,82 мБс (метры Балтийской системы). Предельным уровнем считается отметка в 102,30 мБс.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», ситуация может ухудшиться из-за дождливой погоды, а также из-за строительства стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде. Понизить уровень воды в Волге в районе Ярославля, Рыбинска и Костромы можно не только за счет снижения сбросов на Рыбинском водохранилище, но и за счет их увеличения на Горьковском водохранилище. По информации источников в Минспорта России, имеется негласная рекомендация поддерживать низкий уровень воды в нижнем течении Волги. Высокий уровень воды в реке существенно затрудняет проведение работ в Волгограде.

«Волгоград Арена» стоимостью 16,2 млрд рублей возводится на месте стадиона «Центральный», который перед началом строительства сровняли с землей. Место расположения арены — исторический центр у подножья мемориального комплекса «Мамаев курган». Воздушность стадиону придает особая конструкция крыши, исполненная в виде вантовых ферм, напоминающих спицы велосипедного колеса. Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется до конца 2017 года, а первые тестовые матчи — провести в марте 2018 года. Во время чемпионата мира по футболу арена примет четыре игры группового этапа.