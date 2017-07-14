Примерно на 300 столичных улицах внедрят комплексную реорганизацию схемы дорожного движения в течение двух лет. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам, всего спроектировано 3 тыс. улиц и 12 тыс. мест для инвалидов. Кроме того, в 2017-2018 годах спроектируют еще порядка 300 улиц. Где данная схема уже работает, зафиксировано сокращение количество погибших в ДТП на 17% и на 13% стало меньше пострадавших в авариях, сообщает сетевое издание m24.ru. Всего за первое полугодие 2017 года количество погибших в ДТП на московских дорогах снизилось на 20,9%.