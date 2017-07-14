Обращение «леди и джентльмены» пропадет из лондонской подземки в связи с просьбой людей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC News со ссылкой на департамент транспорта города.

Нововведение приветствовала ЛГБТ-организация Stonewall, которые считают это шагом вперед.

«Грамотное использование языка может помочь каждому почувствовать, что о нем тоже подумали», — заявили в организации.

В августе 2016 года представители ЛГБТ-сообщества устроили в лондонском супермаркете Saintsbury's «день гей-поцелуев» в знак солидарности с оскорбленной парой, которая получила выговор от одного из охранников магазина за то, что они держались за руки в общественном месте.