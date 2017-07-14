Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 92 года, выписан из больницы в Канаде, куда он ранее был госпитализирован с обезвоживанием. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Бывший президент Джимми Картер выписан этим утром из больницы Святого Бонифация», — говорится в сообщении представителей бывшего американского лидера.

Джимми Картер был госпитализирован в пятницу во время акции в городе Виннипег канадской провинции Манитоба. Политик почувствовал себя плохо из-за жары. Отмечается, что после выписки экс-президент США чувствует себя хорошо, он вернулся к участию в благотворительной акции.