«Мегафон» отправил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство по разделению «Евросети». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 12 июля операторы сообщили, что «МегаФон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Еврoсети» и доведет свою долю в компании до 100%. «Вымпелком» при этом приобретет половину розничных салонов ритейлера.

В «МегаФоне» заявили, что «Евросеть» продолжит работать на рынке в качестве операционной компании и будет дальше развиваться как розничная сеть.