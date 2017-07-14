Волонтеры Центра реабилитации хищных птиц зафиксировали в Новосибирской области массовую гибель чаек. Десятки мертвых птиц были обнаружены на берегу Оби недалеко от поселка Красный Яр.

Как сообщает портал vn.ru, часть погибших птиц проглотила крючки, некоторые из них запутались в сетях. Нескольких пострадавших птиц активистам всё же удалось спасти.

По мнению волонтеров, птицы могли погибнуть из-за местных браконьеров, которые расставили ловушки вблизи водоемов, где чайки активно ловят рыбу.