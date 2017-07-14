Правительство Индонезии заблокировали мессенджер Telegram, как сообщает портал Coconuts со ссылкой на министерство коммуникаций и информационных технологий страны, решение принято на официальном уровне.

Аккаунты в мессенджере стали недоступны в пятницу, 14 июля, примерно в полдень. Пользователи мессенджера не смогли войти в него через сети нескольких операторов связи. О причинах блокировки мессенджера не сообщается, власти страны готовят официальное заявление.

В июне Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что террористы на территории страны для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.