К 2018 году в Новгородской области появится скидочная карта для туристов. К системе будут подключены музеи, рестораны, экскурсионные бюро региона, а также общественный транспорт.

«Карта гостя Руси Новгородской» будет выполнена по образцу карты путешественника Санкт-Петербурга. Как передает «Новгород.ру», ее цена будет зависеть от длительности поездки.

По предварительным данным, минимальная стоимость составит 2 тыс. рублей. Продавать карту будут в гостиницах, информационных центрах для туристов, а также в аэропорту Пулково. В проект будет вложено 600 тыс. рублей. Первая партия будет насчитывать 1 тыс. карт.