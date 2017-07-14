В Siemens не подтверждают информацию о возможности выхода компании из ряда активов в России. Представитель немецкого концерна Филипп Энч заявил, что они пока оценивают возможные последствия ситуации с поставкой турбин в Крым.

«Мы не можем подтвердить спекуляции СМИ. Мы придерживаемся нашего заявления, обнародованного в понедельник, о том, что рассматриваем дальнейшие последствия», — сказал Энч.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, что Siemens рассматривает возможность выхода из ряда активов в России, о которой в пятницу сообщили немецкие издания. Он также неоднократно заявлял, что в Крым поставляется оборудование, в том числе энергетическое, произведенное в России.

Ранее стало известно, что Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок, предназначенных для реализации проекта в Тамани. Представители концерна заявили, что это произошло без их ведома и согласия.

В «Технопромэкспорте» сообщили, что газотурбинные установки были куплены на вторичном рынке.