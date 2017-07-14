Центробанк намерен провести проверку как минимум 70% банковских активов, сообщила журналистам замглавы регулятора Ольга Полякова в кулуарах Международного финансового конгресса.

По ее словам, об эффективности сотрудников надзорного блока можно говорить, «если 70% активов рассмотрены и понятны надзору». «В идеале, конечно, 100% активов должны быть понятны, прозрачны и изучены куратором и другими сотрудниками», — заметила зампред Банка России.

Вместе с тем Ольга Полякова утверждает, что у ЦБ уже есть понимание качества многих малых и средних кредитных организаций. «Сейчас, если мерить среднюю температуру по больнице, если мы возьмем еще и системно значимые банки, наверное, этот уровень где-то от 60 до 80%», — сообщила заместитель главы регулятора.

Ранее в мае Центробанк увеличил максимальный срок проведения проверок банков. В частности, для системно значимых кредитных организаций он составляет 180 дней.