Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о Ринате Ахметшине, который, по сообщениям СМИ, мог принимать участие во встрече с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим.

«Нет, ничего не известно», — сказал Песков журналистам в пятницу, 14 июля.

Ранее СМИ сообщили о Ринате Ахметшине, который якобы вместе с адвокатом Натальей Весельницкой мог принимать участие во встрече с сыном президента США. Трамп-младший ожидал, что российский адвокат представит ему некий компромат на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший сообщил, что Весельницкая не имела значимой информации.