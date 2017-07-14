Служебная проверка проводится в отношении инспекторов ГИБДД, которые оставили без машины женщину с двухнедельным младенцем на трассе под Нижним Тагилом. Ранее на них пожаловалась сама потерпевшая.

Как напоминает ТагилСити.Ру, инцидент произошел 11 июля. Сотрудники ГИБДД города Кушва забрали у жительницы поселка Баранчинский автомобиль на штрафстоянку из-за просроченных прав. При этом они оставили женщину с младенцем одну на трассе. Ей пришлось одной добираться до дома вдоль леса. Путь занял 4 км.

Позже пострадавшая позвонила на телефон доверия, где ей сказали, что изъятие автомобиля произошло с нарушениями.

В управлении ГИБДД Свердловской области сообщили: если факты, изложенные женщиной, подтвердятся, автоинспекторов ждет дисциплинарное взыскание.