В Тюмени перед судом предстанет экс-директор ООО «Мельница Тюмень» и ООО «ПК Мельница Тюмень». 47-летний Сергей Курочкин стал фигурантом уголовного дела, после того как в торговом киоске компании погиб человек. 32-летний водитель-экспедитор прислонился к стене и получил сильный удар током.

Причиной трагедии стало нарушение правил охраны труда. Как установили следователи, Курочкин привлек к подключению киоска к электроснабжению работника, который не имел допуска и разрешения. Тот использовал вводный автомат с напряжением 220 вольт, пишет megatyumen.ru.

Не убедившись в правильности выполнения работ, Курочкин ввел киоск в эксплуатацию. 26 мая 2016 года водитель привез туда хлебобулочные изделия. Когда мужчина прислонился к корпусу киоска, его ударило током.