«Открытие» до конца 2017 года может открыть свое первое digital-отделение, рассказал глава банка Евгений Данкевич на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Мы готовим такой проект, и первое подобное отделение откроем в конце 2017 — начале 2018 года», — сообщил он.

По словам Данкевича, масштабное проникновение цифровых технологий в сферу финансовых услуг позволяет радикально улучшить их качество и одновременно расширить круг пользователей современных банковских сервисов.

«Цифровые решения не отменят существующие банковские отделения, они позволят наполнить их качественно новым содержанием», — пояснил банкир.

Как отметил глава «Открытия», его клиенты привыкли и хотят получать консультации от сотрудников даже в офисах самообслуживания.