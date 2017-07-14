Следствие направило в суд ходатайство о продлении ареста на три месяца экс-директору «Гоголь-центра», бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобородскому. Малобородский обвиняется следственными органами в мошенничестве.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила «Интерфаксу», что следствие просит продлить арест обвиняемому до 19 октября.

Следователи просят до той же даты продлить арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и оставить под домашним арестом бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Царева отметила, что Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство 17 июля в 15.00.

Масляевой и Итину инкриминируется хищение путем мошенничества 1,3 млн рублей, выделенных из бюджета на проекты по развитию театрального искусства. В конце мая в рамках расследования следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ.