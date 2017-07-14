В Кремле не знают о намерении Siemens выйти из российских предприятий «Интеравтоматика» и «Сименс Технологии Газовых Турбин». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство «РИА Новости».

«Нет, об этом неизвестно», — сказал он.

Ранее газета Wirtschaftswoche сообщила, концерн Siemens может выйти из российских проектов в связи со скандалом после информации о возможных поставках турбин компании в Крым, который находится под санкциями ЕС.