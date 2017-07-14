Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по ответным мерам на высылку российских дипломатов из США.

«Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что ситуация с российской дипломатической собственностью продолжает оставаться неприемлемой.

«Поэтому, конечно, в данном случае идет серьезное испытание терпения российской стороны», — отметил Песков.

Ранее «Известия» сообщали со ссылкой на свои источники, что в качестве зеркальных мер на действия США Россия может выслать порядка 30 американских дипломатов. Помимо этого, может быть наложен арест на американскую недвижимость на территории нашей страны.