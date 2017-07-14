Российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла на встречу с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в сопровождении бывшего сотрудника контрразведки СССР, сообщает телеканал NBC.

Канал не приводит имя этого человека, но отмечает, что он родился в СССР и какое-то время служил в советской военной контрразведке, а затем эмигрировал в США. Сейчас он имеет двойное гражданство.

Кроме того, ряд американских должностных лиц, как сообщает NBC, подозревают, что у него еще остались связи с российскими спецслужбами.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын президента США встречался перед выборами главы государства с российским адвокатам, которая якобы заявила, что у нее есть компромат на соперницу Дональда Трампа в президентской гонке, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, утверждалось, что юрист «имеет связи в Кремле». В последствии и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и сама адвокат Наталья Весельницкая опровергли эти заявления.