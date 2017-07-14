Две коробки с 13 кг наркотиков обнаружили сотрудники ГИБДД во время проверки в автомобиле уроженца Украины в столице. Об этом сообщили в правоохранительных органах Москвы.

В багажнике автомобиля Subaru правоохранители обнаружили две коробки. В одной из них было с 15 пакетов наркотика растительного происхождения, а также три паркета порошкообразного вещества. В другой коробке обнаружили 13 пакетов с твердым светлым наркотиком и 13 пакетов с кристаллами бирюзового цвета, сообщает телеканал «360».

После проведенной экспертизы было установлено, что в нескольких пакетах находилось почти 9 кг психотропного вещества метамфепрамон и почти 4 кг наркотика растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств».