Песков: решение о визите в США Путин примет после получения приглашения
Решение о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Белом доме будет принято после приглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления таковых», — сказал Песков.
Напомним, 13 июля Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина в Белый дом, однако «подходящее время еще не настало».
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в рамках саммита G20 в Гамбурге.