Решение о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Белом доме будет принято после приглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления таковых», — сказал Песков.

Напомним, 13 июля Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина в Белый дом, однако «подходящее время еще не настало».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в рамках саммита G20 в Гамбурге.