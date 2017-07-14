Уменьшение количества полос движения на Садовом кольце приведет к снижению аварийности и пробок в Москве. Об этом заявил в пятницу руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев.

«Когда дорога станет более линейной, мы получим позитивный эффект по аварийности и пробкам. Исключение конфликтных точек и ненужных перестроений приведет к снижению числа аварий», — цитирует Юрьева «Интерфакс».

По словам главы ЦОДД, у ведомства есть не только прогнозы по движению на Садовом кольце, но и четкое моделирование. Юрьев отметил, что у департамента дорожного строительства очень жесткие обязательства перед городом, поэтому ждать окончания работ осталось совсем немного.

Юрьев отметил также, что в 2016 году на столичных дорогах зафиксированы самые низкие показатели аварийности за 10 лет.

«Самые низкие показатели аварийности за 10 лет зафиксированы в Москве в 2016 году, количество ДТП опустилось ниже отметки 8,3 тыс.», — цитирует Юрьева РИАМО. По словам главы ЦОДД, в прошлом году в авариях погибли 514 человек.

Количество ДТП за прошлый год сократилось на 45%, а число погибших — на 56% по сравнению с данными 2010 года, сообщил чиновник.

Экстренные службы прибывают теперь на место ДТП в два раза быстрее — вместо 20 им теперь достаточно 10 минут.