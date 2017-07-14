Более 239 млн рублей планируется затратить на капитальное строительство и реконструкцию 15 объектов водоснабжения и водоотведения в Воронежской области в 2017 году. Средства реализуют в рамках программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», сообщила руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Галина Смирнова.

По ее словам, на строительство девяти объектов водоснабжения из бюджета дополнительно выделено более 125 млн рублей. Новые объекты возведут в Воронеже, Борисоглебске, а также в Бобровском, Грибановском, Каширском, Подгоренском и Хохольском муниципальных районах.

Для выделения региону дополнительных субсидий из федерального бюджета профильный департамент направил заявку в Минстрой России с целью разрешения вопросов водоснабжения и водоотведения городов и сел Воронежской области, сообщает ИА «Абирег».