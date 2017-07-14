Решение о визите Путина в США будет принято после того, как поступит приглашение. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Давайте дождемся приглашения, решения принимаются после поступления таковых», — сказал он.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о желании пригласить российского лидера в Вашингтон, однако, по его мнению, подходящее время еще не настало.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась на саммите G20 в Гамбурге.