Документальный фильм «Назидание» Бориса Юхананова и Александра Шейна вошел во внеконкурсную программу юбилейного 70-го кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

В центре фильма ― Зинедин Зидан и Марко Матерацци, виновники самого скандального эпизода в истории футбола последних лет. В финальном матче Франция–Италия чемпионата мира 2006 года лидер французов, суперзвезда Зидан, по невыясненным причинам уже в дополнительное время с разбега ударил головой в грудь Матерацци. Судья решил удалить Зидана с поля. В итоге сборная Франции проиграла матч по пенальти.

Досконально изучив жизнь участников эпизода, авторы фильма рассказывают свою версию событий, в которой чемпионат мира предстает в виде сакрализованного спектакля. Документальный фильм сделан в технике found footage («найденные пленки») с фрагментами мультипликации. Работа над фильмом в общей сложности шла десять лет.

Производством занималась «Киногруппа 2PLAN2». Продюсерами «Назидания» выступили Гия Лордкипанидзе, Александр Роднянский и один из режиссеров Александр Шейн («ВМаяковский»). Для Бориса Юхананова, сооснователя «параллельного кино» и художественного руководителя «Электротеатра «Станиславский», это первый фильм как режиссера с 1990-х годов.

Еще две российских картины вошли в короткометражный конкурс (секция «Леопарды завтрашнего дня»). Одну из них, «Жизнь моего друга», про молодого парня, живущего в горах, снял Александр Золотухин, ученик Сокурова из мастерской при Кабардино-Балкарском университете, из которой вышел недавний каннский призер Кантемир Балагов. Сейчас Золотухин работает над первым полнометражным дебютом «Слухач» («Ленфильм» и фонд «Пример интонации»).

Вторая короткометражка, «Догги» Матвея Фикса, снятая в копродукции с США, рассказывает о водителе эвакуатора, который пытается спасти сына от самоубийства. Фильм участвовал в программе последнего Московского кинофестиваля «Российское кино: перспективы».

Локарно традиционно внимательно относится к российскому кинематографу. В разные годы здесь получили призы фильмы Алексея Германа («Мой друг Иван Лапшин»), Александра Сокурова («Одинокий голос человека»), Юрия Быкова («Дурак») и других режиссеров. За последние годы почетного «Леопарда» за вклад в кино удостоились Кира Муратова (1994), Александр Сокуров (2006) и Марлен Хуциев (2015). В этот раз фестиваль пройдет с 2 по 12 августа.