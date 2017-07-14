Следователи начали проверку после публикации в СМИ материалов о невыплате заработной платы сотрудникам Мурманского государственного технического университета (МГТУ).

По данным СКР по Мурманской области, речь идет о сумме более чем в 70 млн рублей. Следователям сейчас предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате и дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права работников МГТУ, говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что проблемы с задержкой зарплаты начались в первых числах июня. Университет 29 июня официально перешел из ведения Росрыболовства в подчинение министерства образования РФ, объединившись с другим крупным вузом региона — Арктическим университетом.