Жители практически изолированного от основной части Волгограда острова Сарпинский поддержали городские власти, которые хотят передать речные перевозки в ведение муниципалитета. Создание полноценного речного флота решит проблему транспортного сообщения острова.

Администрация Волгограда побывала на острове и пообщалась с местными жителями, которые рассказали, что с транспортными сообщениями до сих пор проблемы. На данный момент после завершения дачного сезона единственный частный перевозчик прекращает работу. Объясняется это малым пассажиропотоком и нерентабельностью. По итогам встречи, как сообщает novostivolgograda.ru, было решено передать речные перевозки под контроль муниципалитета в надежде, что это улучшит ситуацию.

Правда сейчас в распоряжении города находится всего 10 теплоходов, а их состояние оценивается как критичное. Ремонт же отнимает дополнительные средства, потому что на данный момент возможен только в Каланчевском районе. Этот вопрос попытаются уладить с помощью ремонтной базы на левом берегу волги. Ее тоже передадут под управление муниципалитета, что должно снизить время и затраты на ремонт техники.

Сейчас до острова Сарпинский — крупнейшего речного острова Европы — добрать можно только по воде. Население составляет порядка 800 человек, а в летний сезон за счет дачников увеличивается до нескольких тысяч. При этом речной порт 1 января 2016 года прекратил перевозки по единственному зимнему маршруту от острова до пристани Руднева в Кировском районе из-за финансовых споров и судебных разбирательств с мэрией. Оказавшийся в полной изоляции остров спасли только специалисты МЧС, которые перевозили жителей на аэросанях.