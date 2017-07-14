Комитет Госдумы по бюджету и налогам в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налоговые льготы для фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве.

Согласно документу, НДС не будут облагаться операции по реализации товаров, работ и услуг, а также имущественных прав фондом реновации. Кроме того, налоги на доходы физических лиц не будут взимать с объектов недвижимого имущества, полученных гражданами в собственность от фонда.

Фонд также не будет признаваться налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в шести поселениях на территории «новой Москвы» выбраны девять первых площадок по программе реновации. Самый крупный земельный участок находится в поселке Мосрентген — 6,4 га.