Партия «Яблоко» не примет участия в выборах главы Карелии. Причиной стал «муниципальный фильтр», против которого активно выступает это политическое объединение.

«Пока существует муниципальный фильтр… выборы становятся фарсом, в котором мы не считаем правильным выступать на подтанцовках у «Единой России» и у врио главы региона в частности», — цитирует председателя партии, депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову ИА «Карелinform».

На данный момент о своем намерении участвовать в выборах главы региона заявили Артур Парфенчиков от «Единой России», Николай Тараканов от «Родины», Ольга Ильюкова от «Патриотов России», Елена Гнетова от Партии роста, Игорь Алпеев от партии «Народ против коррупции», Евгений Беседный от ЛДПР и Евгений Ульянов от «Справедливой России».

Для преодоления «муниципального фильтра» кандидаты должны предоставить не менее 33 подписей. 24 из них должны принадлежать депутатам, главам районов или городских округов. Их необходимо собрать не менее чем в 14 районах и городских округах.

Официально избирательная кампания началась 13 июня. Документы для регистрации ЦИК Карелии начнет принимать с 21 июля. Сами выборы пройдут в единый день голосования 12 сентября.

Прямые выборы главы Карелии состоятся впервые с 2002 года. Прежний руководитель Александр Худилайнен подал в отставку 15 февраля этого года. Президент РФ отставку принял и назначил врио главы региона Артура Парфенчикова, который до этого возглавлял Федеральную службу судебных приставов.