Президент России Владимир Путин посетит 21 июля образовательный центр «Сириус» в Сочи, где напрямую пообщается со школьниками из 66 регионов России и ответит на их вопросы. Эта своеобразная «прямая линия» будет транслироваться в телепрограмме «Недетский разговор». Формы общения с молодежной средой совершенствуются, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о встречах с представителями молодежи, которые российский лидер проводит в этом политическом сезоне. В экспертной среде считают, что использование новых форматов в кремлевской повестке связано с выстраиванием стратегии будущего развития страны.

Напомним, что в июне этого года Владимир Путин посетил комплекс «Артек», где выступил на церемонии открытия новой смены и пообщался с артековцами, в День России вручил паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 21 июня в Кремле Владимир Путин встретился с классными руководителями выпускных классов, а также записал видеообращение для выпускников школ (в прошлом году был только текст, без видео). В ходе визита в Ижевск 29 июня глава государства пообщался не только с молодыми специалистами концерна «Калашников», но и со школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований. 14 июля Владимир Путин встречался со студентами из стройотряда в Белгородской области, а еще раньше при посещении выставки «Иннопром» в Екатеринбурге посетил стенд юных изобретателей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Известий» обратил внимание на то, что мероприятий, так или иначе связанных с молодежной средой, всегда было много — говорить можно только о совершенствовании формата общения, подчеркнул он.

— Нельзя сказать, что сильно больше (стало таких мероприятий у президента. — «Известия»). Он и раньше регулярно общался — стройотряды, лагеря, образовательный центр «Сириус». Сейчас продолжается. Формы общения совершенствуются, — сказал «Известиям» Дмитрий Песков.

Источник, близкий к администрации президента, сказал «Известиям», что активность президента в общении с молодежной средой отчасти связана со спецификой летне-осеннего графика: по времени совпали выпускные, День защиты детей, впереди еще 1 сентября и День учителя. По мнению собеседника «Известий», позднее фокус внимания главы государства будет перенесен и на другие группы населения.

Комментарии экспертов

В экспертной среде отмечают, что интерес Владимира Путина к молодежи не связан напрямую с конкуренцией за симпатии этой целевой аудитории.

— Есть известное высказывание Черчилля о разнице между политиком и государственным деятелем. Политик думает о ближайших выборах, а государственный деятель — о развитии страны на десятилетия вперед, — сказал «Известиям» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. — Поэтому у любого нормального государства есть задача вырастить здорового, образованного, любящего свою родину гражданина, готового к конкуренции с другими странами на новом витке технологического уклада. XXI век — век конкуренции цивилизаций, количество и качество человеческого капитала является определяющим. Но если стратегическая задача не меняется, то формы ее реализации нуждаются в актуализации. Нынешние молодые, «поколение Z» — это так называемое «поколение с кнопками на пальцах», для них интернет и социальные медиа — естественная среда, и важно использовать при общении с ними эти площадки.

Эксперт также отметил, что форматы общения с молодежью у Владимира Путина менялись и раньше, это всегда связано с желанием повысить эффективность коммуникации.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов сказал «Известиям», что интерес президента к общению с молодежной аудиторией связан с нацеленностью Кремля на выстраивание стратегического вектора развития в будущем, что неизбежно связано с привлечением молодых.

— Занимаясь вопросами будущего, занимаясь вопросами стратегического развития, невозможно не интересоваться, чем молодежь дышит и живет. Увеличение интереса президента к молодежи — это отражение изменения вектора внимания федеральной власти от проблем настоящего к проблемам будущего, к развитию как к таковому, — отметил Глеб Кузнецов.

Глава лаборатории региональной политики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин напомнил, что еще с начала 2017 года произошла замена определенного количества ряда губернаторов на совсем молодых исполняющих обязанности — тех, кого называют молодыми технократами.

— Президент думает о том, кому, в чьи руки он передаст Россию в будущем, и, наверное, он обеспокоен еще и тем, чтобы это были профессиональные руки, которые могли бы управлять и регионами, и крупными госструктурами, и при этом чтобы они не были испачканы левыми коррупционными схемами, — пояснил политолог «Известиям».

По словам Андрея Колядина, молодые люди всегда активно участвуют в политической жизни страны, и если власть не готова к общению с ними, то они выступают вовсе не на стороне власти.

— Во внутренней политике все-таки в последнее время есть некоторая поправка на то, чтобы молодых людей не оставлять за бортом, а интегрировать их внутрь политической жизни. Получится это или нет, еще говорить рано, но президент подает пример. А остальные чиновники, если они достаточно умны, подхватят этот тренд. Если же нет, то постепенно их будут заменять молодые технократы, — отметил эксперт.

Ранее ЭИСИ обнародовал тематический доклад, в котором на основании данных социологических опросов отмечалось, что среди юных россиян в возрасте 15–17 лет 32% интересуются политикой и 66% готовы поддержать Владимира Путина, если бы голосовали на президентских выборах в ближайшее воскресенье.