Памятник российским морякам установили на территории Парка Победы в Уфе. Монумент представляет собой копию деревянного ботика российского императора Петра I, который закреплен на стеле с бетонным постаментом. Прообраз представляет собой дубовое беспалубное одномачтовое парусно-гребное судно, которое предположительно было изготовлено в Англии.

В октябре текущего года вблизи постамента установят фигуры российских адмиралов Петра I, Федора Ушакова, Степана Макарова и Павла Нахимова, сообщает «МедиаКорСеть».

Мемориальный комплекс Парк Победы в Орджоникидзевском районе Уфы был открыт в 1947 году. Парк является традиционным местом народных гуляний. Сюда приезжают школьники на последний звонок и молодожены. Зимой на склоне за парком действует небольшая горнолыжная трасса.